Трамп обвинил Байдена в ведении США к разрухе из-за «Северного потока – 2»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Огайо на своем первом митинге после ухода из Белого дома, заявил, что он «сверху донизу» обложил трубопровод «Северный поток-2» санкциями, однако действующий глава государства Джо Байден вновь разрешил строительство объекта.

«Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тыс. рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу», — сказал Трамп.

Несмотря на это, как отметил Трамп, ему удалось наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Это хорошо. Это не плохо», — заметил он, добавив, что также у него были замечательные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, хотя интересы немецкой стороны защищают США. «Я сказал Ангеле (Меркель, канцлеру Германии) — она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась», — добавил Трамп.

Свои первые часы на посту президента США Джо Байден начал с отмены ряда указов его предшественника. Среди них был и тот, который разрешал строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США. Проект долгое время вызывал протесты у экологов и активистов.

В конце 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет, который, среди прочего, предусматривал санкции в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Это вынудило швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда из проекта.

В октябре 2020 года США расширили интерпретацию положения о предоставлении судов, разъяснив, что теперь под санкции попадают также компании, предоставляющие услуги для таких судов, например по дооборудованию или модернизации.

При Байдене США ввели санкции против двух российских компаний и одного учреждения, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Под ограничения также попали 13 судов, участвующих в строительстве. В то же время Вашингтон не стал вводить санкции против оператора строительства, компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Байден тогда пояснил, что строительство трубопровода почти завершено и введение новых ограничений было бы непродуктивным для отношений США и Европы.