Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп обвинил Байдена в ведении США к разрухе из-за «Северного потока – 2»

390
Трамп обвинил Байдена в ведении США к разрухе из-за «Северного потока – 2»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Огайо на своем первом митинге после ухода из Белого дома, заявил, что он «сверху донизу» обложил трубопровод «Северный поток-2» санкциями, однако действующий глава государства Джо Байден вновь разрешил строительство объекта.

«Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тыс. рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу», — сказал Трамп.

Несмотря на это, как отметил Трамп, ему удалось наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Это хорошо. Это не плохо», — заметил он, добавив, что также у него были замечательные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, хотя интересы немецкой стороны защищают США. «Я сказал Ангеле (Меркель, канцлеру Германии) — она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась», — добавил Трамп.

Свои первые часы на посту президента США Джо Байден начал с отмены ряда указов его предшественника. Среди них был и тот, который разрешал строительство трубопровода Keystone XL из Канады в США. Проект долгое время вызывал протесты у экологов и активистов.

В конце 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет, который, среди прочего, предусматривал санкции в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Это вынудило швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда из проекта.

В октябре 2020 года США расширили интерпретацию положения о предоставлении судов, разъяснив, что теперь под санкции попадают также компании, предоставляющие услуги для таких судов, например по дооборудованию или модернизации.

Читайте также: Украина пока не договорилась с США и Израилем о признании COVID-сертификатов

При Байдене США ввели санкции против двух российских компаний и одного учреждения, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Под ограничения также попали 13 судов, участвующих в строительстве. В то же время Вашингтон не стал вводить санкции против оператора строительства, компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Байден тогда пояснил, что строительство трубопровода почти завершено и введение новых ограничений было бы непродуктивным для отношений США и Европы.

Дональд Трамп, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 27 июня 2021
Суббота, 26 июня 2021
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016