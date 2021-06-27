Транспортировка деталей и крупногабаритных грузов из Китая

Поднебесная славится тем, что, несмотря на невообразимую красоту природы, это государство является крупнейшим производителем товаров в мире. Сотни фабрик и тысячи компаний разбросаны по всем провинциям Поднебесной, что делает ее экспортером номер один в мире.

Покупка товаров в Китае стала для многих зарубежных потребителей и бизнесменов рутинным делом, ведь это быстро, просто, а главное – дешево. Но что, если у вас появилась потребность доставить нечто крупногабаритное? Что, если вам необходимы какие-то запчасти для автомобиля или же детали для мебели из Китая? Как доставить это к вам быстро, а главное, недорого?

Методы доставки крупногабаритных грузов из Китая

На данный момент существует два метода доставки грузов из Китая. Каждый из них имеет ряд своих особенностей и отличается по стоимости. Несмотря на это, оба способа пользуются спросом среди потребителей. Что же это за варианты:

Морские перевозки грузов из Китая. Благодаря тому, что контейнеровозы – это судна огромных размеров, их габариты позволяют разместить сотни контейнеров и перевезти их из Поднебесной в нужное место за один раз. К тому же доставка морем обходится дешевле, но срок ожидания зависит от того, какая конечная точка судна.

Перевозки с помощью самолетов. Такой тип транспортировки лучше всего подходит для перевозки небольших грузов, способных компактно разместиться в грузовом отделении самолета. Доставка крупногабаритного товара небом обойдется покупателю в большую сумму, а потому пользователи редко заказывают что-то большое с транспортировкой по воздуху.

Кроме того, каждого волнует вопрос, в каком состоянии его покупка доберётся до него. Насколько профессионально отработает перевозчик, не придется ли пользователю ждать более месяца, чтобы понять, что товар поврежден? Чтобы не переживать об этом, необходимо работать с профессионалами.

Доставка из Китая в Украину

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Источник: easycargo.ua