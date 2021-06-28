В Италии разрешили ходить на улице без маски

В Италии требование о ношении масок на открытом воздухе сегодня престало быть обязательным. На прошлой неделе соответствующее решение было принято на заседании Научно-технического комитета (CTS), который курирует борьбу с пандемией.

Ранее возможной датой отмены ношения масок на улице CTS называл 5 июля. Ослабление ограничений предлагалось отсрочить в случае, если оно окажется преждевременным. 21 июня в стране отменили комендантский час.

Конкретную дату отмены ограничений в тот же день назвал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. «С 28 июня отменяем обязательное ношение масок на открытом воздухе, но сохраняются все указания научно-технического комитета», — сообщил министр.

С 28 июня вся территория страны объявлена «белой» зоной, на ее территории отменяются все основные ограничения, включая ношение масок на улице. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации эта мера вновь станет обязательной.

Италии удалось нормализовать эпидемиологическую обстановку после ввода серьезных ограничений, действовавших около девяти месяцев после начала второй волны пандемии. В мае итальянские власти начали постепенно отменять карантинные меры в связи с улучшением эпидемической обстановки. С 21 июня в «белой» зоне, где отменены практически все ограничения, за исключением обязанности носить маску, соблюдать социальную дистанцию и не допускать скопления людей, оказались более 99% итальянцев.

По данным от 28 июня, за последние сутки в Италии зафиксировано 838 новых случаев инфицирования, 40 граждан скончались. Всего в стране выявлено 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, 2327,4 тыс. человек умерли.