В Украине один регион не соответствует показателям «зеленой» зоны

В Украине один регион не соответствуют показателям «зеленой» зоны карантинных ограничений. В Киевской области уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в «зеленой» зоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч населения. В Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.
Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86.
Однако вся страна, по состоянию на 28 июня, находится в «зеленой» зоне карантина.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 285 случаев заражения коронавирусом.
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