У британских островов в Карибском море нашли лодку с 20 телами

Лодка с 20 телами обнаружена в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает местная газета Turks and Caicos Sun.
Небольшое судно заметил 24 июня у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который сообщил об этом полиции.
Тела в лодке находились в стадии разложения. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока неясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.
Как предполагается, лодка прибыла из карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.
Местные правоохранители пытаются установить личности погибших и причину их смерти.
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