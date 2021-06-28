Ученые предупредили о новом лямбда-штамме коронавируса

В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенного в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности вируса. Однако пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

На сегодня лишь четыре мутации коронавируса внесены Всемирной организацией здравоохранения в список «вызывающих озабоченность». Речь идет о штаммах альфа (британски), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта «дельта-плюс» (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.