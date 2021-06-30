Долги госпредприятия «Энергорынок» приближаются к 30 миллиардам

Уровень кредиторской и дебиторской задолженностей на государственном предприятии «Энергорынок» приближается к суммарной отметке в 30 млрд грн.
Об этом говорится в письме ГП «Энергорынок» к секретарю СНБО с просьбой способствовать принятию Верховной Радой законов, необходимых для предотвращения кризиса на рынке электроэнергии, сообщает проект «Марлин».
Среди основных причин накопления долгов госпредприятием в письме указаны:
«В июне 2020 года Верховная Рада приняла ЗУ № 719-IX «О мерах, направленных на погашение образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии».
Однако, согласно письму ГП «Энергорынок», реализация этого закона находится под вопросом. Хотя он является ключевым инструментом для повышения эффективности финансовой ситуации на рынке электрической энергии и оздоровления таких крупных государственных компаний, как «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», — говорится в сообщении.
По состоянию на 2021 год ГП «Энергорынок» получило 169 претензий от производителей электроэнергии на сумму 16,1 млрд грн. В хозяйственных судах Украины находятся на рассмотрении дела по искам производителей электрической энергии к предприятию «Энергорынок» на сумму 22,3 млрд грн.
«ГП „Энергорынок“ предупреждает СНБО, что взыскание такой суммы задолженности несет риск ареста счетов государственного предприятия и банкротства в будущем.
Согласно финансовому отчету „Энергорынок“ за I квартал 2021 года, предприятие получило 68,7 млн чистых убытков», — добавляет «Марлин».
По состоянию на конец марта предприятие владело активами на 21,9 млрд грн, что на 1,1 млрд меньше за март 2020 года.
На предприятии работают 68 сотрудников. Среднемесячная заработная плата руководителя госпредприятия составляет 212 тыс грн, административного персонала — 87,8 тыс грн, а работника — 80,1 тыс грн.
«Предприятие не имело никаких доходов за указанный период, так как прекратило свою деятельность по продаже электроэнергии с введением нового рынка с июля 2019 года.
На сегодня вся деятельность предприятия „Энергорынок“ заключается в сопровождении судебных споров, с целью взыскания долгов», — говорится в сообщении.
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