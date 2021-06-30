В Великобритании наибольшее с января число новых случаев COVID

В Великобритании 30 июня зарегистрировали 26 068 новых случаев коронавируса. Это является самым высоким показателем с 29 января 2021 года.
Об этом сообщает Sky News.
Также было зафиксировано 14 смертей.
В последнее время в Великобритании наблюдается тревожная динамика по количеству ежедневных случаев коронавируса. В стране циркулирует заразный «дельта»-штамм COVID-19.
Уже третий день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев за сутки. 29 июня в стране зафиксировали 20 479 новых случаев COVID-19. Также было зафиксировано 23 смерти. 28 июня было зарегистрировано 22 868 случаев, что стало самым высоким показателем с 30 января.
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