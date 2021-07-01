Уже три области Украины не соответствуют «зеленой» зоне

Министерство здравоохранения обновило информацию по эпидемическим показателям в регионах Украины. Так, Киевская и Хмельницкая области не соответствуют «зеленой» зоне по одному из показателей, а Луганская по двум.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на сегодня, 1 июля эти три региона, как и остальные области, находятся в «зеленой» зоне карантина.
Однако в Киевской и Хмельницкой области наблюдается «красный» уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составило 252, а в Хмельницкой — 291.
Хотя норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.
Кроме этого, в Луганской области зафиксировано «красный» уровень по показателю роста госпитализаций, 29 июня он составлял 64,4%, что выше установленной нормы (до 50%).
К тому же, Луганская область имеет «красный» уровень и по количеству тестирований. Там зафиксировано 270 проведенных тестов, вместо минимальных 300 в 100 тысяч населения.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине обнаружили 705 новых случаев коронавируса.
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