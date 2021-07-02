В Johnson & Johnson заявили об эффективности своей вакцины от штамма «Дельта»

Однокомпонентная вакцина против коронавируса, созданная американской компанией Johnson & Johnson, продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом «Дельта». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в четверг на сайте разработчика.

«Johnson & Johnson сегодня сообщила о данных, которые показали, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса вырабатывает сильную, длительную защиту от быстро распространяющегося штамма „Дельта“», — говорится в тексте.

В компании подчеркнули, что длительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что данный препарат эффективен и в отношении других «широко распространенных штаммов SARS-CoV-2».