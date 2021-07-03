В США заблокировали назначения в Госдеп из-за «Северного потока – 2»

Сенат США не может достичь соглашения по утверждению тринадцати кандидатур на важные дипломатические должности в Госдепе из-за возражений республиканца Теда Круза. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Как подчеркивает издание, он таким образом пытается заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода «Северный поток — 2». Отмечается, что работа избранных кандидатов не будет связана с политикой США по отношению к российскому проекту.
По данным СМИ, в этот список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, и другие.
В свою очередь, другие противники «Северного потока — 2» не поддержали Теда Круза, передает NBC News. Согласно их информации, сенатор не в первый раз использует такую тактику. Ранее подобная ситуация сложилась при правлении Брака Обамы.
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