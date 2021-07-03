В Минобороны уверяют, что корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна

Корабли Российской Федерации игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», которое подало в субботу сигнал бедствия в Черном море, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну „ОД-2592“, что ночью 3 июля претерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России», — сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В министерстве отмечают, что распространение информации о готовности российских кораблей оказать помощь украинскому судну происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Государственной пограничной службы Украины к порту приписки в Очаков.
«При этом, названные в российских информационный вбросах ракетный крейсер „Ивановец“ ЧФ и пограничный сторожевой корабль „Безупречный“ пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS», — указывается в сообщении.
Ранее украинская фелюга с четырьмя рыбаками на борту подала сигнал бедствия из-за отказа двигателя. В Росморречфлоте заявили, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, находившийся ближе всего к месту аварии, принял сигнал и был направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского судна.
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