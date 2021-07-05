В ООН надеются на восстановление туризма после массовой вакцинации

Высокий уровень вакцинации населения и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма. Об этом в понедельник сообщается на сайте Всемирной туристской организации (ВТООН).
«Те направления, где уровень вакцинации выше, и где правительства способны работать вместе над согласованными правилами, имеют больше возможностей для возобновления туризма, — говорится в сообщении ВТООН.
Организация также отмечает, что региональные различия в отношении ограничений на поездки сохраняются. Полностью закрыты 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по сравнению с всего 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке. В большинстве случаев ограничения на поездки продолжают действовать в отношении полностью вакцинированных пассажиров (получивших две дозы утвержденной вакцины). Ожидается, что в ближайшие недели ситуация существенно изменится. «Правительства играют важную роль в возобновлении и восстановлении туризма посредством сотрудничества, использования данных и цифровых технологий» — приводятся в сообщении организации слова ее генерального секретаря Зураба Пололикашвили.
Только три страны в мире — Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика — полностью открыты для туристов без всяких ограничений. По состоянию на 1 июня 2021 года 29% всех туристических направлений в мире полностью закрыты для международного туризма.
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