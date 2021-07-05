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Суд остановил предписание НАПК набсовету «Нафтогаза» с требованием расторгнуть контракт с Витренко

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Суд остановил предписание НАПК набсовету «Нафтогаза» с требованием расторгнуть контракт с Витренко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету «Нафтогаза Украины» о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко.

«Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК. Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении „Нафтогаза“, и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона», — говорится в пресс-релизе НАК.

«В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании оно должно было обратиться в суд, а не направлять предписание набсовету „Нафтогаза“ или какому-либо другому адресату», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в середине июня НАПК предписало отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина № 370-р, согласно которому экс-глава Минэнерго Витренко был избран и назначен главой «Нафтогаза» вместо Андрея Коболева.

По данным НАПК, закон «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство.

Глава НС «Нафтогаз» Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления НАК Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин оспорил это предписание в ОАСК, который 18 июня приостановил его действие.

Позднее, 1 июля, НАПК в предписании главе набсовета НАК «Нафтогаз Украины» Споттисвуд потребовало расторгнуть контракт с главой правления компании Витренко.

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Витренко сообщил, что оспорит и это предписание в суде, заявив, что НАПК должно прекратить играть в политику с помощью предписаний, а обращаться в суды.

Набсовет НАК 24-25 июня перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении от должности Витренко.

Нафтогаз України, Юрий Витренко, ОАСК
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