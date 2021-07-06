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В РФ заявили об угрозах со стороны США после саммита Путина и Байдена

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В РФ заявили об угрозах со стороны США после саммита Путина и Байдена

Россия намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны США. Об этом в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, российский президент Владимир Путин четко обозначил, в том числе публично, что положительный результат в отношениях обеих стран на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. Как отметил глава МИДа, во время саммита в Женеве, где Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом, возражений с американской стороны не прозвучало.

Однако сразу же после завершения саммита, как уверяет Лавров, официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации». «К слову, все эти предупреждения стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», — сказал он.

Российский министр заявил, что все попытки вести диалог с Россией с позиции силы изначально обречены на провал. По его словам, Москва будет отвечать на недружественные действия жестко и решительно.

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Саммит с участием президентов США и России прошел 16 июня. Первая часть саммита прошла в узком составе — помимо президентов, в ней участвовали Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Вторая часть проходила в расширенном составе, с участием делегаций. Саммит в общей сложности продлился около четырех часов.

Путин после встречи заявил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной», отметив, что появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США. Удалось ли президентам о чем-либо договориться, можно будет судить через полгода, сказал американский президент.

США, Сергей Лавров
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