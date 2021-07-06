Белорусский суд приговорил оппонента Лукашенко к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Беларуси постановил приговорить экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, передает БелТА. Прокурор просил для него 15 лет.

Бабарико обвиняли в отмывании средств, полученных преступным путем, а также получение взятки в особо крупном размере.

Бабарико считали главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. ЦИК отказалась регистрировать его кандидатом.