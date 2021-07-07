Жена убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз умерла в больнице от полученных ранений. Об этом в среду в Twitter сообщил телеканал Telesur.

«Жена президента Гаити Мартин Моиз также умерла от полученных ранений в результате нападения на резиденцию президента», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что первая леди страны доставлена в госпиталь.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что «ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити». В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.