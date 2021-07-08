В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.
«В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их», — говорится в сообщении посла Грау на сайте ОБСЕ.
Она также констатировала, что «стороны не продемонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня».
По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании «так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств».
Согласно отчету СММ ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях.
Сообщается и об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.
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