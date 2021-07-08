«Укрзализныця» запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

«Укрзализныця» с 12 июля 2021 года назначает на лето курсирование дополнительного двухгруппного ночного скорого поезда № 250/261 — 262/249 «Кременчуг, Полтава, Харьков — Бердянск».

Как отмечается на сайте компании в четверг, поезд № 250/249 сообщением Кременчуг, Полтава — Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд № 261/262 сообщением Харьков — Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

При этом при смежных датах, например, 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтаву он прибывает 1 и 4 августа соответственно.