Байден объявил о завершении самой длительной войны в истории США

США завершат самую длительную войну в своей истории 31 августа, когда Афганистан покинут последние из того числа военных, которое планировалось отправить домой. Об этом президент Джо Байден объявил во время выступления в Белом доме.

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат, — сказал Байден, которого цитируют мировые СМИ. — Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад».

По его словам, нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане только подтверждает, что еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что ее присутствие там будет бесконечным.

Президент объяснил решение завершить вывод войск тем, что США достигли своих целей, ликвидировав террористическую организацию «Аль-Каида» в Афганистане и убив ее главу Усаму бен Ладена: «Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной».

Движение «Талибан» вовсе необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов, а также есть авиация, считает Байден.

«Единственный способ достичь мира и безопасности в Афганистане — это определить modus vivendi (образ жизни. — Ред.) с талибами и прийти к выводу о том, каким образом можно заключить мир», — сказал Байден.

Вашингтон тем не менее будет продолжать оказывать Афганистану невоенную помощь, в том числе гуманитарную.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида». Это самый затяжной конфликт в истории США. Сейчас страна завершает вывод войск. На прошлой неделе военные покинули свою главную базу в Афганистане, аэродром Баграм.

На фоне ухода американцев «Талибан» активизировал атаки против афганских военных. Талибам удалось взять под контроль несколько районов, и сейчас они контролируют участок границы протяженностью более 900 км.