В Гаити раскрыли детали об убивших президента наемниках

В группу наемников, члены которой убили президента Гаити в ночь на 7 июля, входили 26 человек, сообщает Guardian со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиаса Пьера.

Глава полиции Леон Чарльз также заявил, что четверых подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза застрелили, еще шестеро человек были арестованы, передает Reuters. По словам Чарльза, предполагаемых убийц президента обнаружили в доме недалеко от места преступления.

«У нас есть исполнители, теперь мы ищем тех, кто спланировал атаку», — сказал глава полиции.

Позже агентство со ссылкой на Чарльза сообщило, что власти идентифицировали 28 человек, причастных к нападению. Из них 26 — граждане Колумбии, еще двое — граждане Гаити.

Министр Матиас Пьер сообщил Reuters, что среди задержанных были двое американцев гаитянского происхождения. Одного он назвал Джеймсом Соледжесом, имя второго не раскрыл.

В Госдепартаменте США, однако, сообщили, что пока не вправе подтверждать гражданство задержанных, поскольку гаитянские власти ведут расследование.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд назвал подозреваемых «наемниками» и сообщил, что, по его мнению, они получали помощь от граждан Гаити. Ранее премьер-министр Гаити Клод Жозеф говорил, что группа, напавшая на президента, была сформирована из иностранцев. По его словам, они говорили по-английски и по-испански, тогда как официальные языки Гаити — французский и креольский.

Моиз погиб после того, как группа вооруженных людей ворвалась в его резиденцию и открыла огонь. При этом пострадала его жена Мартин, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу во Флориде.