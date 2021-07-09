Зеленский назначил руководителя Аппарата Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины.

Текст соответствующего указа № 288/2021 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.

«Витушок... является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента», — сообщается на сайте президента Украины.