Ситуация с бюджетом Пенсионного фонда улучшилась

За июнь Пенсионный фонд смог вернуть Госказначейству на 1,7 млрд грн больше, чем занял у него в течение месяца и благодаря этому по результатам июня фонд смог сократить общий объем задолженности перед ЕКС до 8,7 млрд грн.
Об этом пишет Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
По их мнению, это стало возможным в результате стремительного роста поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в июне, которые являются ключевым источником финансирования ПФУ.
«После майского проседание до 26,3 млрд грн, в июне они выросли на 22%, до 32,2 млрд грн. Это — самый высокий уровень с начала года. Ключевыми факторами такого увеличения является рост экономики, а также значительное ускорение инфляции в мае 2021 (до 9,5% в годовом измерении)», — говорится в сообщении.
Аналитики вспоминают, что с начала 2020 у Пенсионного фонда была сложная финансовая ситуация и поэтому из месяца в месяц он брал на покрытие сверхпланового дефицита своего бюджета краткосрочные ссуды с ЕКС — обычно, часть из них не мог вернуть, говорится в заявлении центра. Поэтому на конец мая объем непогашенных займов ПФУ перед ЕКС достиг 10,3 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016