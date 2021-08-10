Евросоюз не будет финансировать строительство стены на границе Беларуси и Литвы

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Об этом заявил во вторник представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности финансирования стены для блокирования потока мигрантов на границе Литвы и Беларуси из бюджета ЕС. Он подчеркнул, что финансирование, которое Еврокомиссия выделяет на нужды улучшения охраны границы Литвы «должно использоваться там, где оно принесет наибольший результат, оно будет использоваться на нужды создания интегрированной системы контроля границы».

При этом Янц признал, что ранее еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич, находясь с визитом в Литве, сказал, что строительство стены на границе с Беларусью может быть полезно. «Здесь нет никакого противоречия, — пояснил Янц. — Еврокомиссия не финансирует создание барьеров, но это не означает, что на конкретном участке границы, в отдельный момент времени такой инфраструктурный объект не может быть эффективен. Однако его финансирование не будет идти из фондов ЕС».

2 августа заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис, сообщил, что Вильнюс планирует построить на границе с Беларусью стену высотой четыре метра с колючей проволокой повышенной прочности сверху. Стена должна блокировать 508 из 680 км границы между двумя странами. Стоимость данного забора оценивается в €152,5 млн, строительные работы могут продлиться от года до двух лет, в зависимости от финансирования, сообщил Мачайтис.

Вильнюс уже заявлял, что рассчитывает получить часть средств на этот проект от ЕС, поскольку речь идет о защите внешней границы сообщества.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки, проникших на территорию Литвы из Беларуси. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.