Индийский онлайн-ритейлер Flipkart привлек от инвесторов $3,6 млрд

Индийский онлайн-ритейлер Flipkart сообщил, что привлек $3,6 млрд в ходе очередного инвестраунда. В числе инвесторов были Softbank (через Vision Fund 2), Walmart, Tencent, Инвестиционное управление Катара и Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады (CPP Investments). По итогам инвестраунда оценочная стоимость компании достигла $37,6 млрд.

Этот раунд стал крупнейшим для индийских стартапов и первым для Flipkart с тех пор, как компанию приобрел Walmart в 2018 году за $16 млрд. При этом, как сообщал ранее TechCrunch со ссылкой на собственные источники, еще в начале текущего года индийский ритейлер рассчитывал привлечь всего около $1 млрд. Источники издания также сообщали, что компания намерена провести IPO на одной из зарубежных бирж. Листинг своих акций Flipkart намерен провести в начале следующего года.