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Инфляция в июне снова оказалась выше прогноза НБУ

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Инфляция в июне снова оказалась выше прогноза НБУ

Потребительская инфляция была выше апрельского прогноза НБУ и в июне составила 9,5% по сравнению с июнем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В июне 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца — 9,5%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Потребительская инфляция оказалась выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2021 года, однако отклонение уменьшилось. Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления», — говорится в сообщении.

Базовая инфляция в июне ускорилась (до 7,3% г/г с 6,9% г/г в мае). Под воздействием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса и далее дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки (майонезы, маргарины и спреды). Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво.

Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г). Подорожание ягод замедлилось из-за расширения предложения на украинском рынке. Увеличение импортной и отечественной продукции ранних овощей сказалось на снижении цен на них. Благодаря исчерпанию эффекта низкой базы сравнения замедлилось подорожание яиц и продолжили дешеветь яблоки. В то же время быстрее дорожало молоко из-за роста производственных расходов (в частности, увеличения стоимости кормов) и сокращения производства. Высокие мировые цены на сахар и плохой урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.

Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабления обменного курса в предыдущие периоды. Быстрее дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника. Возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику. В то же время темпы падения цен на одежду и обувь остались на уровне предыдущего месяца, а подорожание автомобилей несколько замедлилось.

Повышение стоимости услуг также ускорилось (до 8,1% г/г). Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси. В то же время замедлился рост стоимости услуг учреждений личного ухода из-за ослабления карантинных ограничений. Меньшими темпами также дорожали туристические услуги, в частности вследствие временной остановки авиационного сообщения между Россией и Турцией.

Административно регулируемые цены и далее повышались (до 18% г/г). Стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годичных контрактов с фиксированными тарифами для населения. Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. Так, в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах.

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Темпы роста стоимости топлива замедлились (до 34,7% г/г). Это прежде всего связано с эффектами базы сравнения. Незначительное влияние также имело государственное регулирование цен в форме ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо. Эти и другие факторы будут учитываться в обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован 22 июля 2021 года во время пресс-брифинга по итогам решения правления Национального банка, а подробнее — в Инфляционном отчете, который будет опубликован 29 июля 2021 года.

Напомним, что по данным Госстата, в мае 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле) и тоже оказалась выше, чем прогнозировал Национальный банк.

НБУ, инфляция
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