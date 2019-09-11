Посол Франции ожидает встречу «нормандской четверки» до конца сентября

Встреча лидеров глав государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года, отмечает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца», — сказал он журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что посол заявил также о дружеских чувствах, которые, по его мнению, испытывают друг к другу Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.