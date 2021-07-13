Рада приняла закон о реорганизации «Укроборонпрома»

Верховная Рада приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности.

Принятие законопроекта № 3822 во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает преобразование госконцерна «Укроборонпром» в акционерное общество, а входящих в его состав государственных предприятий — в хозяйственные общества.

Принятие законопроекта № 3822, в частности, позволит трансформировать «Укроборонпром» в два крупных холдинга.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект № 3822 в первом чтении 29 января.