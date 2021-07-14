В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьера

Грузинские телеканалы «Мтавари архи», «ТВ Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» в среду на сутки прекратили вещание с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в опубликованном заявлении «Мтавари архи».

«Ираклия Гарибашвили в отставку! Наказать всех насильников! В знак протеста четыре телекомпании: „Мтавари архи“, „Формула“, „Кавкасия“ и „ТВ Пирвели“ на 24 часа прекращают свое вещание», — сказано в заявлении.

С раннего утра на экранах телекомпаний на черном фоне пишутся имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших при нападении противников ЛГБТ.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки правительства. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества Tbilisi Pride 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили так называемые защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.