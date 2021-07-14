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Кабмин нашел 5,3 млрд гривен на повышение пенсий военным и полицейским

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Кабмин нашел 5,3 млрд гривен на повышение пенсий военным и полицейским

Кабинет министров планирует принять постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года необходимо 5,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой повестку дня к заседанию правительства 14 июля.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам. Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.

Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в июне 2021 года у лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) завершается период выплаты части средств компенсации повышенного размера пенсии за 2016-2017 годы и повышения размеров пенсий с 2016 года для этой категории пенсионеров не происходило. Суммарная выплата пенсии с этой доплатой с 01.07.2021 уменьшилась до месячного размера пенсии и средний размер этой выплаты составляет около 2 000 гривен.

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Кроме того, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году, их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения составляет более 70%. Минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих, в частности составляют около 2 000-2 700 гривен.

В то же время на рассмотрении Верховной рады находятся законопроекты, которые регулируют вопрос индексации пенсий военных и полицейских.

пенсии, Кабмин
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