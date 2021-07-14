У здания Верховной Рады пенсионеры МВД устроили потасовку с полицией

Пенсионеры — бывшие представители МВД, которые в среду проводят акцию протеста у Верховной Рады, пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Они были оттеснены полицией, поле чего завязалась драка.

С утра возле парламента проходит всеукраинская акция протеста ветеранов МВД, на которой они будут требовать перерасчета пенсий. Участие в акции принимают около тысячи людей.

Они требуют перерасчета выплат в соответствии с законом 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Одновременно они выступают против принятия законопроекта №4668 относительно совершенствования пенсионного законодательства.

Участие в акции принимают не только пенсионеры из Киева. Также в столицу приехали бывшие силовики и других областей, в том числе Львовской, Кировоградской, Харьковской, Закарпатской.

Как сообщалось, они планируют проводить подобные акции также под зданиями Кабинета министров и Офисом президента.