Буш считает ошибкой решение США о выводе войск из Афганистана

Решение нынешних властей США вывести войска из Афганистана является ошибкой. Такое мнение высказал бывший американский президент Джордж Буш (находился у власти в 2001-2009 годах) в опубликованном в среду интервью медиакомпании Deutsche Welle.
«Афганским женщинам и девочкам будет нанесен неописуемый вред. Это ошибка», — сказал он. «Их просто бросят..., и это разбивает мне сердце», — заявил Буш. Он выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, «чувствует то же самое».
Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Байден заявил на прошлой неделе, что военная операция в Афганистане завершится 31 августа этого года.
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