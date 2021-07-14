Кабмин постановил ежемесячно доплачивать военнослужащим-пенсионерам по 2000 гривен

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, установил ежемесячную доплату в сумме 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров.
В частности, Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.
Ожидается, что ежемесячная доплата коснется почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.
Также правительство увеличило для участников боевых действий минимальную пенсионную выплату до уровня 3 тыс. 894 грн.
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