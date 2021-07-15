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Рада одобрила Бюджетную декларацию на три года

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Рада одобрила Бюджетную декларацию на три года

Верховная Рада одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы.

Трехлетнюю бюджетную декларацию поддержали 269 народных депутата при необходимых 226 голосах, сообщает Интерфакс-Украина.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м.

«Финансирование дефицита госбюджета предлагается проводить в основном за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов», — сообщил министр финансов Сергей Марченко, представляя документ в парламенте.

Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м — 188 млрд грн, в 2023-м — 179,8 млрд грн, в 2024-м — 179,59 млрд грн.

При этом Бюджетная декларация предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает так называемый «правительственный ресурсный законопроект» № 5600, с 2022 года, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года — до 7,176 тыс. грн.

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Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых — дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022-2024 годах и другие.

бюджетная декларация, бюджет
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