Число жертв наводнения в ФРГ превысило 30 человек

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 33. Об этом сообщило в четверг издание Focus Online.

По его данным, тела жертв были обнаружены в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Как проинформировал телеканал n-tv, около 70 человек пострадали. Пропавшими без вести считаются десятки людей.

В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.