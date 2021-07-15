Финляндия с 26 июля будет пускать всех привитых от коронавируса

Финляндия с 26 июля разрешит въезд в страну из всех государств при наличии сертификата, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном четверг финским МВД.

«Согласно решению, принятому государственным советом 15 июля, в Финляндию с 26 июля могут приезжать из всех стран люди, способные предъявить свидетельство о полученной серии доз приемлемой вакцины от коронавируса», — информировало министерство. По его словам, въезжать в Финляндию с сертификатом о перенесенном в течение шести последних месяцев ковидом теперь смогут только граждане стран ЕС и Шенгенской зоны.

Ограничения для туристов из третьих стран, в том числе Украины, продолжают действовать минимум до 22 августа.

Контроль на внутренних границах Финляндии в Шенгенской зоне будет отменен после 25 июля.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.