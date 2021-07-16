В Украине снова растет число новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 50, медработников — 16). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 422 человека, летальных случаев — 17, выздоровели — 616 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 243 605 человек, выздоровели 2 180 281 человек, летальных случаев — 52 702.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.