Число жертв наводнений в ФРГ продолжает расти

Число жертв наводнений в Германии продолжает расти, по последним данным в земле Северный Рейн — Вестфалия насчитывается 43 жертвы, в Рейнланд-Пфальце — 51. Об этом пишет агентство DPA в пятницу со ссылкой на региональные власти.
Ранее сообщалось в общей сложности о 81 погибшем, 30 из которых были в Северном Рейне — Вестфалии.
Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.
Тем временем до сих пор нет централизованной официальной статистики по погибшим и пострадавшим. Каждый округ формирует ее отдельно, а СМИ уже потом, основываясь на открытых источниках, сводят все воедино и подсчитывают. Противоречивая информация поступает и о пропавших. Накануне власти округа Арвайлер сообщили, что пропавшими считаются 1,3 тыс. человек. Наблюдатели полагают, что эта статистика обусловлена перебоями в работе сотовой связи — многие не могут с первого раза связаться с родными.
Немецкие телеканалы ведут прямые трансляции из затронутых стихией регионов. По съемкам с воздуха видно, что многие населенные пункты буквально отрезаны водой от внешнего мира, перекрыты дороги, десятки домов обвалились.
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