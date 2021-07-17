В Ровенской области опрокинулся автобус, 16 человек госпитализировано

В результате опрокидывания автобуса «Киев-Вроцлав» в Дубенском районе Ровенской области в ночь на субботу, с травмами разной степени тяжести госпитализированы 16 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«17 июля в 03.45 вблизи г.Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением „Киев — Вроцлав“ (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», — говорится в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.
От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 ед. техники.
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