В Ровенской области подростки устроили ДТП – один погиб, трое в реанимации

Во время дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области с участием школьников один подросток погиб, трое — в больнице.
Об этом сообщает областная полиция в Фейсбуке.
«16-летний водитель автомобиля „Audi А6“, житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней — открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое — учащиеся местных школ, находятся в реанимации.
Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.
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