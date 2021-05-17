В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами

В Дубенском районе Ровенской области утром в понедельник перевернулся автобус с двадцатью людьми, четыре пассажира доставлены в больницу.
«ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением „Дубно-Ровно“, избегая столкновения с легковушкой, что выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого — на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает полиция области в Facebook.
В больницу доставили четырех пассажиров, их состояние оценивают медики.
Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек. Отмечается, что водитель был трезв.
Правоохранители начали досудебное расследование. Дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016