В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами

В Дубенском районе Ровенской области утром в понедельник перевернулся автобус с двадцатью людьми, четыре пассажира доставлены в больницу.

«ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением „Дубно-Ровно“, избегая столкновения с легковушкой, что выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого — на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщает полиция области в Facebook.

В больницу доставили четырех пассажиров, их состояние оценивают медики.

Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек. Отмечается, что водитель был трезв.

Правоохранители начали досудебное расследование. Дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.