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Число жертв наводнения в Германии достигло 133

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Число жертв наводнения в Германии достигло 133

Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на полицию.

Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в Рейнланд-Пфальце.

В пятницу ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв.

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Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

наводнение, ФРГ
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