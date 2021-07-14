Крым установил новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В аннексированном Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала пандемии: за сутки заразились 375 человек. Днем ранее заразившихся было 369 человек, антирекорды полуостров продолжает ставить на протяжении нескольких недель. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 53 178 человек, сообщили местные «власти».

Умерли в Крыму 8 пациентов c COVID-19 за сутки, за все время — 1615. Выздоровели 553 человека за 24 часа, за все время — 46 157.

В соседнем Севастополе по состоянию на 13 июля зарегистрировали 122 новых случая заражения COVID-19, 138 человек выздоровели. Всего в городе заразились 18 161 человек, выздоровели 15 797 человек, 783 умерли.

При этом доминирующим в Крыму стал индийский штамм «дельта», имеющий более короткий инкубационный период — пять-шесть дней.