Крым установил новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В аннексированном Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала пандемии: за сутки заразились 375 человек. Днем ранее заразившихся было 369 человек, антирекорды полуостров продолжает ставить на протяжении нескольких недель. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 53 178 человек, сообщили местные «власти».
Умерли в Крыму 8 пациентов c COVID-19 за сутки, за все время — 1615. Выздоровели 553 человека за 24 часа, за все время — 46 157.
В соседнем Севастополе по состоянию на 13 июля зарегистрировали 122 новых случая заражения COVID-19, 138 человек выздоровели. Всего в городе заразились 18 161 человек, выздоровели 15 797 человек, 783 умерли.
При этом доминирующим в Крыму стал индийский штамм «дельта», имеющий более короткий инкубационный период — пять-шесть дней.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016