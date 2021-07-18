Неделя в Украине начнется с дождей и снижения температуры

В понедельник в отдельных областях пройдут грозовые дожди, местами град и шквалы, ночью 17-22°, днем 28-33°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (в Карпатах значительные дожди); на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на востоке северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, на побережье до 25°, днем в западных и Житомирской областях 22-27°, в южных и восточных областях 32-37°, на остальной территории 28-33°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 16-21°», — говорится в сообщении.

В Киеве в понедельник ожидаются грозовые дожди, днем шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 28-30°. На Киевщине также грозовые дожди, днем местами град и шквалы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

Согласно прогнозу, 20 июля на Закарпатье и Прикарпатье, ночью местами в северных, днем и в большинстве южных и центральных областей небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. 21 июля в Украине кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем 21 июля на юге местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°, 20 июля в северных областях 23-28°, в центральных областях 26-31°; на юге и востоке ночью 18-23°, днем 20 июля 30-35°, 21 июля 27-32°.

На Киевщине 20 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. 21 июля умеренный кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью 14-19°, днем 20 июля 23-28°, 21 июля 21-26°.

Синоптики прогнозируют 22 июля в Украине, кроме западных областей, небольшой кратковременный дождь, грозу, в восточной части местами умеренные дожди. 23 июля без осадков. Температура ночью 11-17°; днем 21-26°, на юге до 28°.

В столичном регионе 22-23 июля без осадков, только ночью 22 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.