Тихановская больше не будет баллотироваться в президенты

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не планирует вновь баллотироваться на пост президента. Об этом она сказала во время рабочего визита в США, сообщает National Interest.

«Я не готова участвовать в новых выборах», — сказала Тихановская.

По ее мнению, Беларуси в первую очередь нужен «хороший менеджер», который может восстановить страну. Сама она могла бы быть «моральным авторитетом», считает оппозиционер.

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля. Ранее она сообщила о желании встретиться с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.