Тихановская исключила прекращение протестов в Беларуси

Акции протеста в Белоруси не прекратятся. Об этом заявила соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская японскому телеканалу NHK.

По ее словам, белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов и может оказать сильное влияние на Лукашенко.

Кроме того, она прокомментировала заявление главы страны о возможных новых президентских выборах после внесения изменения в Конституцию страны. Тихановская считает, что повторное голосование должно состояться до принятия поправок.