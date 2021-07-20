Билл Клинтон предпочел чаепитию с Елизаветой II прогулки по Лондону в качестве туриста

Бывший президент США Билл Клинтон отказался от чаепития с королевой Великобритании Елизаветой II во время своего первого официального визита в Лондон в 1997 году. Как сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы, распространенные британским Национальным архивом, глава Белого дома (занимал пост президента с 1993-2001 год) предпочел провести свободное время в столице в качестве обычного туриста.

По информации издания, канцелярия тогдашнего британского премьера Тони Блэра (1997-2007) была готова сделать все возможное для организации визита американского лидера, считая встречу важным мероприятием для установления хороших рабочих отношений между Лондоном и Вашингтоном. Букингемский дворец, в свою очередь, направил через Даунинг-стрит приглашение чете Клинтонов на традиционное чаепитие с монархом.

Однако Билл Клинтон и его супруга Хиллари отказались от предложения монаршего дома. «Американцы сказали, что президент и миссис Клинтон были очень признательны за приглашение Ее Величества королевы на чай во дворце, но желают вежливо отказаться», — отметил в своих заметках личный секретарь Блэра Филип Бартон. Помощник премьера также зафиксировал, что американскую администрацию не заинтересовало и предложение отужинать с главой британского правительства в загородной резиденции Чекерс.

Как свидетельствуют рассекреченные документы, президент Клинтон, проходивший в молодости обучение в Оксфорде, изъявил желание провести время в Лондоне в качестве туриста, пройтись по столичным магазинам и попробовать индийскую кухню.

Согласно The Daily Telegraph, по итогам переговоров между администрацией Клинтона и канцелярией новоизбранного лейбориста Блэра было решено, что в день визита президент и премьер-министр проведут совместную пресс-конференцию, а вечером для лидеров стран с их супругами будет устроен ужин во французском ресторане недалеко от Тауэрского моста. Как отмечается в газете, между конференцией и походом в ресторан Клинтон, как и хотел, провел свободное время в британской столице.