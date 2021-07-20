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ЕС хочет запретить большие платежи наличными и анонимные криптокошельки

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ЕС хочет запретить большие платежи наличными и анонимные криптокошельки

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК), подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Отмывание денег представляет собой явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники», — заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.

В ЕК пояснили, что в ряде стран ЕС уже действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. При этом лимиты для таких операций в разных государствах отличаются — если в Греции предельная сумма составляет лишь €500, то в Чехии она достигает 270 тыс. крон (€10,5 тыс.). В связи с этим Еврокомиссия предложила сделать запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. общим для всех стран ЕС, предоставив, в то же время, властям отдельных стран возможность устанавливать лимит для таких операций ниже этой отметки по своему усмотрению.

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Одновременно с этим ЕК предложила запретить анонимные криптокошельки по аналогии с анонимными банковскими счетами.

«Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят предотвращать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма», — говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия, криптовалюта, наличные
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