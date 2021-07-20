ЕС хочет запретить большие платежи наличными и анонимные криптокошельки

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК), подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Отмывание денег представляет собой явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники», — заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.
В ЕК пояснили, что в ряде стран ЕС уже действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. При этом лимиты для таких операций в разных государствах отличаются — если в Греции предельная сумма составляет лишь €500, то в Чехии она достигает 270 тыс. крон (€10,5 тыс.). В связи с этим Еврокомиссия предложила сделать запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс. общим для всех стран ЕС, предоставив, в то же время, властям отдельных стран возможность устанавливать лимит для таких операций ниже этой отметки по своему усмотрению.
Одновременно с этим ЕК предложила запретить анонимные криптокошельки по аналогии с анонимными банковскими счетами.
«Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят предотвращать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма», — говорится в сообщении ЕК.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016