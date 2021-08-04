На «Ровноазоте» после аварии зафиксировали превышение уровня нитратов в почве

После аварии на «Ровноазоте» в некоторых местах в результате проб почвы зафиксировали превышение показателей нитратов в 10 раз.
Об этом сообщил: глава Госэкоинспекции Андрей Рисованный в Facebook.
По его данным, пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии. Забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом «конверта».
В частности, вблизи «Ривнеазота» в почве обнаружили превышение по нитратам в 10 раз. Также на улице Соборной азота больше в 1,3 раза, нитратов — в 1,8 раз.
Возле села Зеленый Гай норма нитратов превышена в 4,3 раза. Еще в трех местах, у сел Грушвица, Верховск, Городок, превышение составляют от 1,7 до 1,9 раза.
Рисованный говорит, что превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации. Речь идет также о неудовлетворительном ведения хозяйственной деятельности.
Напомним, 20 июля в Ровно на территории завода ЧАО «Ровнразот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.
К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.
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