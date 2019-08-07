Верховный Суд снова арестовал имущество завода Фирташа

Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия «Ровноазот».
Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, отменив постановления судов предыдущих инстанций.
Кроме имущества, суд также возобновил арест счетов завода в банках «Клиринговый дом» и «Альянс».
Напомним, что активы «Ровноазота» арестовали в октябре и ноябре 2018 года в рамках судебного спора с Проминвестбанком. Банк через суд требовал взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за Северодонецкое объединение Азот (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).
В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку «Ривнеазоту» на погашение долга перед банком до 18 марта 2019 года.
Тогда предприятие заявляло, что находится на грани банкротства и у него нет денег, чтобы выплатить банку 49,6 млн долларов.
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